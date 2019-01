Nach einem etwas schwächeren Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder zulegen: Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher auf 11 230 Punkte. Der Dax geht nach vier starken Wochen auf dem höchsten Niveau seit Anfang Dezember in die Berichtssaison.

Dabei enttäuschte Europas größter Softwarehersteller SAP am Morgen die Anleger mit der Profitabilität. Neben weiteren Jahresbilanzen richten sind die Blicke einmal mehr Richtung London: Hier stimmen die Abgeordneten am Abend darüber ab, wie es beim Brexit weitergehen soll. Der Countdown zum EU-Austritt der Briten am 29. März läuft unerbittlich.

Für etwas Verunsicherung sorgte im asiatischen Handel die nun erfolgte Anklage des US-Justizministeriums gegen Huawei, den größten Hersteller von Telekom-Hardware der Welt sowie mehrere seiner Töchter. Im Zentrum steht die Tätigkeit der Huawei-Tochter Skycom im Iran. In diesem Zusammenhang verlangen die USA auch offiziell die Auslieferung der in Kanada inhaftierten Finanzchefin des chinesischen Konzerns, Meng Wanzhou. Einige Börsianer fürchten einen negativen Einfluss auf die Lösung des Handelsstreits mit China./ag/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0061 2019-01-29/07:27