TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien wird am Dienstag etwas getrübt von schwachen Vorgaben aus den USA und der Klage der USA gegen den chinesischen Huawei-Konzern. An der Wall Street hatten Geschäftszahlen von Caterpillar und Nvidia wieder Konjunktursorgen geschürt, weil beide Unternehmen unter einem schwächelnden Geschäft in China litten.

Hinzu kommt als Verunsicherungsfaktor, dass die US-Justiz Anklage gegen den chinesischen Smartphone- und Technologieriesen Huawei und dessen Finanzdirektorin Meng Wanzhou erhoben hat, unter anderem wegen Verstoßes gegen Iran-Sanktionen und Industriespionage. Das könnte die in dieser Woche weitergehenden Gesprächen zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China belasten, befürchten Börsianer. Im Falle Wanzhou hat Peking bereits eine Freilassung gefordert und Gegenmaßnahmen gegen amerikanische und kanadische Manager angedroht. Laut US-Finanzminister Steven Mnuchin wird sich derweil bei den Gesprächen ab Mittwoch US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Vizepremier Liu He treffen.

In diesem Umfeld halten sich die Aktienmärkte in Ostasien vergleichsweise gut. In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 0,2 Prozent nach unten auf 20.600 Punkte, nachdem das Marktbarometer im früheren Handel schon deutlich niedriger gelegen hat. In Schanghai und Hongkong büßen die Indizes bis zu 0,2 Prozent ein. Sydney hat nach der Feiertagspause am Montag mit einem Minus von 0,6 Prozent den Handel bereits beendet.

Baumaschinenhersteller nach Caterpillar-Enttäuschung unter Druck

Verkauft werden in Tokio nach den enttäuschenden Geschäftszahlen von Caterpillar Aktien von Baumschinenherstellern. Hitachi Construction knicken um 4,9 Prozent ein, Komatsu um 5,0 Prozent und für Mitsubishi Heavy geht es um 1,1 Prozent nach unten. Besser halten sich Aktien von Unternehmen, die stärker von der Binnenkonjunktur abhängen. Der Kurs des Getränkeherstellers Asahi notiert unverändert, für die Aktie des Versorgers Tokyo Electric Power geht es um über 3 Prozent nach oben.

Dafür, dass sich die Kurse an den chinesischen Börsen relativ stabil halten, dürfte beitragen, dass Peking detaillierte Maßnahmen zur Ankurbelung des heimischen Konsums vorgestellt hat, nachdem sich zuletzt die Anzeichen für ein nachlassendes Wirtschaftswachstum vermehrt hatten. Im Rahmen des neuen Plans sollen Subventionen für mit neuen Energien betriebene Fahrzeuge verbessert und in ländlichen Gebieten, wo das Konsumpotenzial relativ groß ist, die Modernisierung des Fahrzeugbestandes vorgetrieben werden. Städte, die den Kauf von Neuwagen wegen der Umweltbelastung begrenzen, sollen ermutigt werden, Quoten für verschrottete Autos besser zu nutzen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.874,20 -0,53% +4,03% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.598,27 -0,25% +2,92% 07:00 Kospi (Seoul) 2.174,00 -0,15% +6,51% 07:00 Schanghai-Comp. 2.592,35 -0,18% +3,95% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.497,86 -0,29% +5,11% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.183,45 -0,50% +5,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.689,66 -0,46% +0,10% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:54 % YTD EUR/USD 1,1429 +0,0% 1,1427 1,1407 -0,3% EUR/JPY 124,94 +0,0% 124,91 124,78 -0,6% EUR/GBP 0,8691 +0,0% 0,8690 0,8663 -3,4% GBP/USD 1,3151 +0,0% 1,3149 1,3167 +3,2% USD/JPY 109,33 +0,0% 109,30 109,38 -0,3% USD/KRW 1116,95 -0,5% 1122,50 1118,15 +0,2% USD/CNY 6,7446 -0,0% 6,7453 6,7347 -2,0% USD/CNH 6,7593 +0,0% 6,7570 6,7457 -1,6% USD/HKD 7,8464 +0,0% 7,8460 7,8462 +0,2% AUD/USD 0,7163 +0,0% 0,7160 0,7186 +1,7% NZD/USD 0,6845 +0,2% 0,6828 0,6853 +2,0% Bitcoin BTC/USD 3.388,26 -1,2% 3.431,14 3.437,73 -8,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,23 51,99 +0,5% 0,24 +14,2% Brent/ICE 60,21 59,93 +0,5% 0,28 +11,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.303,20 1.303,50 -0,0% -0,31 +1,6% Silber (Spot) 15,73 15,74 -0,1% -0,02 +1,5% Platin (Spot) 813,00 813,00 0% 0 +2,1% Kupfer-Future 2,70 2,68 +0,6% +0,02 +2,4% ===

January 29, 2019

