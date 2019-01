Die Aktie von Morphosys ist zu Wochenbeginn unter Druck gekommen, nachdem das Unternehmen im Patentstreit gegen Janssen und Genmab einen Rückschlag erlitten hat (DER AKTIONÄR berichtete: "Morphosys nach Patentstreit-Niederlage massiv unter Druck: Aktie verliert knapp 9 Prozent - was nun?"). Wenngleich dies sicherlich eine Schlappe für Morphosys darstellt, hat sich an den starken Aussichten von der Produktpipeline indes nichts geändert. Dieser Gerichtsbeschluss hat insbesondere keine Auswirkungen auf den Patentschutz von Morphosys' eigenem CD38-Antikörper MOR202 und damit auf die Fähigkeit von Morphosys, MOR202 in verschiedenen Indikationen weiter zu entwickeln. In China ist MOR202 beispielsweise mit I-Mab verpartnert. Hier soll noch im ersten Halbjahr 2019 eine Zulassungsstudie in Asien im Bereich Multiples Myelom starten. Zudem will Morphosys im laufenden Jahr mit der klinischen Entwicklung im Bereich Autoimmunerkrankungen beginnen. DER AKTIONÄR sieht die aktuelle Kursdelle nicht zuletzt deswegen als langfristige Kaufchance.

