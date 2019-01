FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach einem etwas schwächeren Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder zulegen: Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher auf 11 230 Punkte. Der Dax geht nach vier starken Wochen auf dem höchsten Niveau seit Anfang Dezember in die Berichtssaison. Dabei enttäuschte Europas größter Softwarehersteller SAP am Morgen die Anleger mit der Profitabilität. Neben weiteren Jahresbilanzen richten sind die Blicke einmal mehr Richtung London: Hier stimmen die Abgeordneten am Abend darüber ab, wie es beim Brexit weitergehen soll. Der Countdown zum EU-Austritt der Briten am 29. März läuft unerbittlich.

USA: - KURSVERLUSTE - Der Start in die neue Börsenwoche an der Wall Street ist misslungen. Mit dem Baumaschinenhersteller Caterpillar und dem Grafikchip-Produzenten Nvidia hatten zuletzt zwei große US-Konzerne offenbar mehr als erwartet unter einer schwächeren Nachfrage in China gelitten. Damit rückten am Montag die Konjunktursorgen um den einstigen globalen Wachstumsmotor erneut in den Vordergrund. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,84 Prozent auf 24 528,22 Punkte. Am Freitag hatte der Dow noch auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember zugelegt.

ASIEN: - OHNE GROSSE KURSAUSSCHLÄGE - Die Börsen in Asien haben am Dienstag keine großen Kursausschläge verzeichnet. Nach wie vor lastet der Handelsstreit zwischen den USA und China auf dem Geschehen. In dieser Woche werden die Gespräche fortgesetzt. Bisher zeichnet sich aber noch keine grundlegende Einigung ab. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, legte zuletzt um 0,35 Prozent zu. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,21 Prozent nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte minimal auf 20 664,64 Zähler zu.

DAX 11.210,31 -0,63%

XDAX 11.240,34 -0,22%

EuroSTOXX 50 3.137,27 -0,82%

Stoxx50 2.842,60 -1,03%

DJIA 24.528,22 -0,84%

S&P 500 2.643,85 -0,78%

NASDAQ 100 6.697,09 -1,33%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,88 0,00%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1433 0,04%

USD/Yen 109,32 -0,05%

Euro/Yen 124,99 -0,01%°

ROHÖL:

Brent 60,39 +0,46 USD

WTI 52,42 +0,43 USD°

