Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

SAP

hat die eigenen Ziele für 2018 erreicht und teilweise übertroffen, bei der vielbeachteten operativen Marge im Gesamtjahr die Trendwende aber nicht ganz geschafft. Allerdings brachte das traditionell starke Viertquartal einen kleinen Anstieg, die der Vorstand als Start für die versprochene Margenerholung wertet. Insgesamt erhöhten sich Umsatz und Betriebsgewinn im vierten Quartal und Gesamtjahr robust. Etwas höher als erwartet ausgefallene Wachstumsraten verzeichnet das Cloudgeschäft. Überraschend gut lief im Schlussquartal das Lizenzgeschäft. Die Dividende für 2018 wird nach Unternehmensangaben "sehr sicher" angehoben von den 1,40 Euro je Aktie für 2017. Die Entscheidung trifft der Aufsichtsrat im Februar. Aktienrückkaufe sind für 2019 nicht geplant. Für 2019 erwartet der Softwarekonzern ein weiterhin deutliches Wachstum. Beim Betriebsgewinn sollen es zwischen 7,5 und 11,5 Prozent auf 7,7 bis 8 (7,165) Milliarden Euro sein, der Umsatz soll ebenfalls deutlich, aber nicht so stark wie das operative Ergebnis zulegen. Wachstumstreiber bleibt das Cloudgeschäft mit einer erwarteten Rate von 33 bis 39 Prozent. Die Mittelfristziele für 2020 hat SAP für Cloudgeschäft und Umsatz angehoben, auch um den Zukauf des US-Softwareunternehmens Qualtrics zu berücksichtigen. Der Ausblick für den operativen Gewinn wurde bestätigt. Für 2023 präsentierte SAP neue und ambitionierte Ziele.

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj 4Q18 ggVj 4Q17 Operative Marge 34,3 -- 35,3 -- 34,7 Umsatz 7.434 +9% 7.236 +6% 6.807 Erlöse Cloud&Software 6.327 +9% 6.190 +7% 5.809 Softwarelizenzen 2.089 +2% 1.932 -6% 2.058 Software Support 2.826 +3% 2.863 +4% 2.754 Erlöse Cloud-Subskript.&-Support 1.413 +42% 1.402 +41% 997 Operatives Ergebnis 2.547 +8% 2.544 +8% 2.364 Ergebnis nach Steuern 1.803 -15% 1.842 -14% 2.133 Ergebnis je Aktie 1,51 -15% 1,54 -13% 1,77

Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, operative Marge in Prozent

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/secunet Security Networks AG, Jahresergebnis

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:00 GB/Traton Group (VW-Nfz- und Bus-Tochter), Kapitalmarkttag

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q

18:00 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

SIEMENS

Nachfolgend die Zahlen für das erste Quartal 2018/19 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18/19 ggVj Zahl 1Q17/18 Auftragseingang 23.844 +6% 15 22.477 Umsatz 20.398 +3% 17 19.823 Ergebnis nach Steuern 1.194 -46% 17 2.211 Ergebnis je Aktie 1,34 -50% 17 2,68

SALZGITTER

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Umsatz 2.270 +4% 13 2.177 Ergebnis vor Steuern 57 -10% 13 64 Ergebnis nach Steuern 48 -41% 3 81 Ergebnis je Aktie 1,06 -30% 4 1,51

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 88 zuvor: 87 - US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 125,0 zuvor: 128,1

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2020 im Volumen von 5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.638,40 -0,13 Nikkei-225 20.664,64 0,08 Schanghai-Composite 2.601,52 0,18 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.210,31 -0,63 DAX-Future 11.236,00 -0,23 XDAX 11.240,34 -0,22 MDAX 23.584,43 -1,00 TecDAX 2.624,40 -0,98 EuroStoxx50 3.137,27 -0,82 Stoxx50 2.842,60 -1,03 Dow-Jones 24.528,22 -0,84 S&P-500-Index 2.643,85 -0,78 Nasdaq-Comp. 7.085,69 -1,11 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,88% -31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden Morgen zunächst kaum verändert erwartet. Dabei dürfte die Vorsicht weiterhin das Handeln der Investoren bestimmen. Die neuesten Nachrichten sprechen nicht dafür, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu der erhofften Einigung in den kommenden Tagen kommen wird. So hat die US-Justiz Anklage gegen den chinesischen Smartphone- und Technologieriesen Huawei und dessen Finanzdirektorin Meng Wanzhou erhoben. Zudem entscheidet im Tagesverlauf das britische Parlament über den von Premierministerin Theresa May vorgelegten Plan B. An der Börse wird fest davon ausgegangen, dass er wie Plan A keine Mehrheit finden wird. Spannender sind dann die Abstimmungen der verschiedensten Zusatz- und Änderungsanträge von Abgeordneten. Diese Abstimmungen finden allerdings erst ab 20 Uhr statt und damit nach Handelsschluss in Europa.

Rückblick: Schwächer - Enttäuschende Daten zu den Gewinnen der chinesischen Industrie und kräftige Kursverluste der US-Börsen haben die Aktienmärkte belastet. Nach der Umsatzwarnung von Nvidia fielen Technologiewerte im Schnitt um 1,5 Prozent. Der Sektor Öl und Gas verbuchte ein Minus von 1,9 Prozent, nachdem die Ölpreise unter Druck geraten waren. Der kräftige Anstieg der Eisenerzpreise stützte die Konkurrentenwerte von Vale nach der Katastrophe in Brasilien. BHP stiegen um 0,6 Prozent und Rio Tinto 1,7 Prozent. Hintergrund waren Spekulationen auf ein knapperes Angebot, etwa als Folge strengerer Kontrollen. Der Sektor der Minenwerte sank gleichwohl um 0,5 Prozent, auch weil die Aluminiumpreise nach Aufhebung der US-Sanktionen gegen Rusal nachgaben. Unter den Einzelwerten fielen Alstom um 3,6 Prozent. Siemens und Alstom haben bei der geplanten Fusion ihrer Zugsparten neue Zugeständnisse an die EU gemacht. Es war aber nicht sicher, ob das nun angebotene Paket ausreicht, um den Deal zu retten. Kering verloren 0,7 Prozent. Der Konzern muss in Italien etwa 1,4 Milliarden Euro Steuern nachzahlen. Ein Pressebericht über einen möglichen Zusammenschluss verhalf Marks & Spencer sowie Ocado zu Kursgewinnen von 0,1 und 2,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Nach den schwachen Geschäftszahlen von Caterpillar wurden Konjunkturzykliker verkauft. So verloren Heidelbergcement 1,4 Prozent. Die Vorschläge der Kohlekommission für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland wurden von der UBS für RWE als sehr positiv eingeschätzt. Die Aktie schloss jedoch mit dem Gesamtmarkt etwas leichter. Defensive Werte wie Deutsche Telekom oder Deutsche Börse wurden dagegen gekauft. Morphosys gaben um 7,7 Prozent nach, nachdem ein US-Gericht dem Unternehmen drei Patentrechte aberkannt hatte. Die Geschäftszahlen von Cancom waren nach Einschätzung aus dem Handel leicht über den Erwartungen ausgefallen, die Aktie schloss 0,9 Prozent höher.

XETRA-NACHBÖRSE

Viel los war nach Aussage eines Händlers. Gesucht war vor allem die Aktie von SAP, die knapp 2 Prozent höher getaxt wurde. Das Unternehmen wird am Dienstag das Jahresergebnis vorlegen. Die Aktie von Atoss Software zeigte sich dagegen wenig verändert, obwohl sich die Aktionäre über eine deutlich höhere Ausschüttung als im Vorjahr freuen durften.

USA / WALL STREET

Leichter - Die enttäuschenden Quartalszahlen von Caterpillar und eine Umsatzwarnung des Chipherstellers Nvidia sorgten für eine negative Stimmung. Vor allem die Ergebnisse des Baumaschinenherstellers schürten die bestehenden Konjunktursorgen. Auch sonst sorgte das Umfeld für Zurückhaltung, denn in den kommenden Tagen stehen wichtige Termine auf der Agenda. Caterpillar hatte Umsatz und Gewinn im Schlussquartal 2018 zwar deutlich gesteigert, die Erwartungen der Analysten aber verfehlt. Auch der Ausblick enttäuschte. Die Aktie brach um 9,1 Prozent ein. Nvidia hatte die Umsatzprognose für das vierte Quartal deutlich gesenkt. Der Halbleitersektor war mit einem Abschlag von 2,5 Prozent Tagesverlierer. Nvidia stürzten um 13,9 Prozent ab. In ihrem Sog ging es für Intel um 0,7 Prozent nach unten, AMD fielen um 8,0 Prozent.

Die Verluste am Aktienmarkt verschafften dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fiel um 1,4 Basispunkte auf 2,74 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1431 +0,0% 1,1427 1,1434 EUR/JPY 124,95 +0,0% 124,91 124,97 EUR/CHF 1,1338 +0,0% 1,1336 1,1338 EUR/GBR 0,8692 +0,0% 0,8690 0,8690 USD/JPY 109,32 +0,0% 109,30 109,31 GBP/USD 1,3150 +0,0% 1,3149 1,3160 Bitcoin BTC/USD 3.391,13 -1,17 3.431,14 3.418,13

January 29, 2019 01:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.