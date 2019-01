QMX Gold Corporation: QMX Gold durchteuft weitere starke Vererzung auf Bonnefond, 39,5 g/t Au über 2,4 m und 31,5 g/t Au über 1,6 m DGAP-News: QMX Gold Corporation / Schlagwort(e): Bohrergebnis QMX Gold Corporation: QMX Gold durchteuft weitere starke Vererzung auf Bonnefond, 39,5 g/t Au über 2,4 m und 31,5 g/t Au über 1,6 m 29.01.2019 / 08:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. QMX Gold durchteuft weitere starke Vererzung auf Bonnefond, 39,5 g/t Au über 2,4 m und 31,5 g/t Au über 1,6 m Toronto, Ontario. 29. Januar 2019. QMX Gold Corporation ("QMX" oder das "Unternehmen") (TSX-V: QMX) berichtet die Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms auf Bonnefond South (Abbildung 1). Bonnefond liegt in der Zone Val d'Or East von QMXs ausgedehntem Landpaket in Val d'Or, Quebec (Abbildung 2). Diese 13 Bohrungen umfassen die Ergebnisse der ersten Hälfte des laufenden Abgrenzungsbohrprogramms auf dem Projekt Bonnefond. Die Zielsetzung dieses Programms ist die Unterstützung einer ersten Ressourcenschätzung, die gegen Ende des Frühjahrs 2019 geplant ist. Die wichtigsten Ergebnisse schließen ein: Im Tonalitic Plug (Tonalit-Pfropfen) (Längen wurden in den Bohrlöchern gemessen): - Bohrung 17315-18-063 lieferte 1,97 g/t Au über 87,5 m einschließlich 3,31 g/t Au über 26,8 m und 31,55 g/t Au über 1,6 m. - Bohrung 17315-18-067 lieferte 1,94 g/t über 143,7 m einschließlich 12,34 g/t Au über 8,1 m. - Bohrung 17315-18-067 lieferte 1,92 g/t Au über 147,6 m einschließlich 5,11 g/t Au über 4,0 m. Scherzone in Vulkaniten (Längen wurden in den Bohrlöchern gemessen): - Bohrung 17315-18-063 lieferte 9,01 g/t Au über 3,4 m. - Bohrung 17315-18-065 lieferte 11,95 g/t Au über 8,0 m einschließlich 39,49 g/t über 2,4 m und 5,54 g/t Au über 1,4 m. - Bohrung 17315-18-069 lieferte 12,23 g/t Au über 3,2 m und 4,35 g/t über 3,9 m. - Bohrung 17315-18-070 lieferte 7,20 g/t Au über 2,5 m. - Bohrung 17315-18-072 lieferte 1,69 g/t Au über 40,9 m einschließlich 3,90 g/t Au über 6,2 m und 3,14 g/t Au über 7,9 m. - Bohrung 17315-18-073 lieferte 6,06 g/t über 5,0 m. Diese Ergebnisse sind Teil eines Infill-Bohrprogramms mit Bohrungen auf einem 50 m x 50 m Raster an der Westseite der Tonalit-Intrusion zwischen der Oberfläche und 400 m Tiefe. Dieses Programm bestätigt und stützt erfolgreich die Gehalte und Kontinuität der Vererzung in der Bonnefond-Intrusion mit Abschnitten von 1,97 g/t Au über 87,5 m einschließlich 3,31 g/t Au über 26,8 m und 31,55 g/t Au über 1,6 m in Bohrung 17315-18-063; 1,94 g/t Au über 143,7 m einschließlich 12,34 g/t Au über 8,1 m in Bohrung 17315-18-067 und 1,92 g/t Au über 147,6 m in Bohrung 17315-18-072. Die durchschnittliche wahre Mächtigkeit des vererzten Hofes liegt bei 60 m und erstreckt sich über 300 m von Ost nach West. Dieses Programm bestätigt ebenfalls die Kontinuität und den Gehalt in den Scherzonen südlich der Bonnefond-Intrusion nahe der Oberfläche. Die Ergebnisse aus diesem Bereich umfassen 9,01 g/t Au über 3,4 m in Bohrung 17315-18-063 und 11,95 g/t Au über 8,0 m einschließlich 39,49 g/t über 2,4 m und 5,54 g/t Au über 1,4 m in Bohrung 173-18-065. Die Bohrung 17315-18-072 lieferte 1,69 g/t Au über 40,9 m einschließlich 3,90 g/t Au über 6,2 m und 3,14 g/t Au über 7,9 m. Diese Bohrung durchteufte eine der Scherzonen, die nördlich der Bonnefond-Intrusion liegen. Dies erhöht in diesem Gebiet das Potenzial für die Entdeckung weiterer vererzter Zonen nahe der Oberfläche. Dr. Andreas Rompel, Vice President Exploration, sagte: "Wir sind von diesen Ergebnissen begeistert und beeindruckt, da sie die hochgradige Art der Vererzung im und in der Umgebung des Zielgebietes Bonnefond bestätigen. Diese Ergebnisse werden sich als sehr positiv erweisen, wenn wir in diesem sehr aussichtsreichen Gebiet mit der Ressourcenschätzung beginnen." Tabelle 1: die wichtigsten Ergebnisse aus dem Zielgebiet Bonnefond Bohrung Bohrlochlän- von bis Länge* Au** Anmerkungen ge (m) (m) (m) (m) (g/t) 17315-18-- 59.5 147.0 87.5 1.97 Bonnefond 063 intrusive einschl. 93.2 120.0 26.8 3.31 einschl. 93.2 96.0 2.8 8.00 einschl. 113.1 114.7 1.6 31.55 189.6 193.0 3.4 9.01 South Shear zone 17315-18-- 66.0 67.4 1.4 5.54 South Shear 065 zone 179.7 187.7 8.0 11.95 South Shear zone einschl. 182.6 185.0 2.4 39.49 17315-18-- 125.7 269.4 143.7 1.94 Bonnefond 067 intrusive einschl. 147.4 155.5 8.1 12.34 17315-18-- 168.2 171.4 3.2 12.23 South Shear 069 zone 190.3 194.2 3.9 4.35 South Shear zone 17315-18-- 170.0 172.5 2.5 7.20 South Shear 070 zone 17315-18-- 62.0 102.9 40.9 1.69 North Shear 072 zone einschl. 68.8 75.0 6.2 3.90 einschl. 95.0 102.9 7.9 3.14 231.9 379.5 147.6 1.92 Bonnefond intrusive einschl. 287.5 291.5 4.0 5.11 17315-18-- 290.1 295.1 5.0 6.06 South Shear 073 zone *berichtete Länge ist im Bohrloch gemessene Länge ** Au nicht gedeckelt Bonnefond Intrusive = Bonnefond-Intrusion Shear Zone = Scherzone Link zur Abbildung 1: Zielgebiet Bonnefond - Ergebnisse des Abgrenzungsbohrprogramms im Herbst Winterbohrprogramm 2019 QMX bohrt zurzeit die letzten 2.500 m der Abgrenzungsbohrkampagne zur Unterstützung einer ersten Ressourcenschätzung, die gegen Ende des Frühjahres 2019 geplant ist. Link zur Abbildung 2: QMXs ausgedehntes, an Zielen reiches Landpaket Qualitätskontrolle Während des Bohrprogramms wurden aus NQ-Bohrkernen (Kerndurchmesser 47,6mm) die für die Analyse bestimmten Abschnitte entnommen und halbiert. Eine Hälfte wurde an Swaslab Ltd. oder Agat Laboratories geschickt. Diese sind zertifizierte kommerzielles Labors. Die andere Hälfte wurde für eine zukünftige Verwendung zurückbehalten. Ein strenges Qualitätssicherung-/Qualitätskontrollprogramm wurde bei allen Proben angewandt einschließlich Zugabe vererzter Standards, Leerproben und Doppelproben zu jeder Charge von 20 Proben. Das Gold wurde mittels der Brandprobe und anschließendem Atomabsorptionsverfahren in Pulverproben mit einem Gewicht von 50 Gramm analysiert. Proben mit einem Gehalt von 5,0 g/t Au oder mehr wurden erneut mit der Brandprobe und anschließender Gravimetrie analysiert. Qualifizierte Personen Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mélanie Pichon, P.Geo, M.Sc, Explorationsleiterin überprüft, zusammengestellt und genehmigt. Sie ist gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") eine "qualifizierte Person". Über QMX Gold Corporation QMX Gold Corporation ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen, das an der TSX-V unter dem Symbol "QMX" gehandelt wird. Das Unternehmen exploriert systematisch seine ausgedehnte Liegenschaft im Bergbaubezirk Val d'Or im Abitibi-Distrikt der kanadischen Provinz Quebec. QMX bohrt zurzeit im Val d'Or East Camp seines Landpakets mit Fokus auf die Bonnefond-Intrusion sowie in und im Umkreis der Beacon-Intrusion. Zusätzlich zu ihrem ausgedehnten Landpaket besitzt QMX die strategisch gelegene Goldaufbereitungsanlage und Tailings-Lagerplatz Aurbel. Laut Erwartungen wird die Aufbereitungsanlage im Jahr 2019 mit der Lohnaufbereitung beginnen. Kontaktinformation: Brad Humphrey Louis Baribeau President and CEO Public Relations Tel: (416) 861-5887 Tel: (514) 667-2304 Gebührenfrei in Kanada: +1 877-717-3027 E-mail: info@qmxgold.ca Webseite: www.qmxgold.ca Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Tabelle 2: Ergebnisse aus Bohrungen 61 bis 73 - Ziel Bonnefond South Bohrung Azi- Nei- Bohr- von bis Län- Au** An- mut gun- loch- ge* mer- gs- kun- win- gen kel ( ) ( ) länge (m) (m) (m) (g/t) (metre) 17315-18-061 180 -85 228 58.0 120.5 62.5 0.56 Bon- ne- fond in- tru- sive Ein- 103.6 110.2 6.6 1.99 schl. 17315-18-062 180 -85 378 No Sign- ifi- cant Re- sult- s 17315-18-063 180 -80 232 59.5 147.0 87.5 1.97 Bon- ne- fond in- tru- sive Ein- 93.2 96.0 2.8 8.00 schl. Ein- 113.1 114.7 1.6 31.55 schl. 189.6 193.0 3.4 9.01 Sout- h She- ar zone 17315-18-064 180 -85 342 116.9 120.3 3.4 1.99 Sout- h She- ar zone Ein- 118.3 119.3 1.0 6.16 schl. 228.0 232.9 4.9 1.48 Sout- h She- ar zone Ein- 230.8 232.9 2.1 3.12 schl. 329.3 333.7 4.4 1.00 Sout- h She- ar zone Ein- 330.8 332.3 1.5 2.69 schl. 17315-18-065 180 -85 210 66.0 67.4 1.4 5.54 Sout- h She- ar zone 117.8 120.3 2.5 1.84 Sout- h She- ar zone 129.9 132.6 2.7 1.57 Sout- h She- ar zone 179.7 187.7 8.0 11.95 Sout- h She- ar zone Ein- 182.6 185.0 2.4 39.49 schl. 17315-18-066 180 -85 201 No Sign- ifi- cant Re- sult- s 17315-18-067 180 -85 300 108.0 115.5 7.5 1.14 Nort- h She- ar zone 125.7 269.4 143.7 1.94 Bon- ne- fond in- tru- sive Ein- 125.7 132.3 6.6 1.52 schl. Ein- 147.4 155.5 8.1 12.34 schl. Ein- 261.8 267.0 5.2 4.51 schl. 17315-18-068 180 -85 192 No Sign- ifi- cant Re- sult- s *berichtete Länge ist im Bohrloch gemessene Länge. ** Au nicht gedeckelt Shear Zone = Scherzone Bonnefond Intrusive = Bonnefond-Intrusi- on NSV: No Significant Value, kein signifikanter Gehalt Tabelle 2 Fortsetzung: Ergebnisse aus Bohrungen 61 bis 73 - Ziel Bonnefond South Bohrung Azi- Neigungs- Bohr- von bis Län- Au** Anmerkun- mut winkel loch- ge* gen ( ) ( ) länge (m) (m) (m) (g/t) (m) 17315-18- 180 -85 207 168.2 171.4 3.2 12.23 South -069 Shear zone 190.3 194.2 3.9 4.35 South Shear zone 17315-18- 180 -85 201 140.5 144.2 3.7 1.17 South -070 Shear zone 170.0 172.5 2.5 7.20 South Shear zone 17315-18- 180 -85 414 67.5 88.6 21.1 0.99 Bonne- -071 fond intrusi- ve Ein- 78.3 83.4 5.1 3.37 schl. 171.6 175.2 3.6 1.76 South Shear zone 193.7 195.7 2.0 3.93 South Shear zone 340.9 344.0 3.1 1.53 South Shear zone 399.1 404.9 5.8 1.53 South Shear zone 17315-18- 180 -85 462 62.0 102.9 40.9 1.69 North -072 Shear zone Ein- 68.8 75.0 6.2 3.90 schl. Ein- 95.0 102.9 7.9 3.14 schl. 231.9 379.5 147.6 1.92 Bonne- fond intrusi- ve Ein- 266.4 269.0 2.6 7.77 schl. Ein- 287.5 291.5 4.0 5.11 schl. 443.1 448.2 5.1 1.20 South Shear zone 17315-18- 180 -60 318 290.1 295.1 5.0 6.06 South -073 Shear zone *berichtete Länge ist im Bohrloch gemessene Länge. ** Au nicht gedeckelt Shear Zone = Scherzone Bonnefond Intrusive = Bonnefond-Intrusion NSV: No Significant Value, kein signifikanter Gehalt