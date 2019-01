BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands, André Wüstner, hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zu mehr Tempo beim Umbau der Bundeswehr aufgefordert. "Es ist 5 nach 12", sagte Wüstner am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Die Bundeswehr ist, gemessen am Auftrag, nach wie vor im schlechtesten Zustand seit 1990." Die Truppe leide nach wie vor unter einem "Bürokratiemonster" und den Fehlern alter Reformen.

Der Oberstleutnant betonte die Notwendigkeit, neuen Nachwuchs für die Bundeswehr zu gewinnen. Er forderte die Ministerin auf, ihre selbst gesteckten Ziele - wie eine bessere Besoldung und sozialere Rahmenbedingungen für Soldaten - so schnell wie möglich umzusetzen. "Auf der einen Seite ist die Ministerin am Gaspedal, und auf der anderen Seite zieht sie die Handbremse", sagte Wüstner. "Das passt irgendwie nicht zusammen."

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, wollte am Dienstag in Berlin seinen Bericht für das vergangene Jahr vorstellen. Bartels hat in der Vergangenheit bereits mehrfach kritisiert, dass die Modernisierung der militärischen Ausrüstung nicht schnell genug vorankomme./swe/DP/jha

