DGAP-Media / 2019-01-29 / 08:01 *Pressemitteilung* 25. & 26. Februar 2019 in Frankfurt Frankfurt School of Finance & Management Das Jahr 2017 war ein boomendes Jahr für Blockchain, Kryptowährungen und ICOs. Täglich wurde darüber in den Medien berichtet und Kryptowährungen sind seitdem kein unbekanntes Phänomen. Im Jahr 2018 kam der Absturz des Bitcoin - ähnlich wie bei der Entwicklung der Dotcom-Blase vor 20 Jahren. Dies ist jedoch nicht mit einem Scheitern der Blockchain-Technologie gleichzusetzen, ganz im Gegenteil: Unternehmen verfügen über mehr Wissen denn je, hinterfragen kritisch, investieren zunehmend größere Ressourcen und entwickeln neue Strategien und Geschäftsmodellen. Insbesondere die 2019 aufkommenden Security Tokens geben neue Anreize zur Diskussion zumal diese das Potenzial haben die Finanzbranche komplett auf den Kopf zu stellen. Um diese Entwicklung zu unterstützen, Wissen zu teilen und Fortschritte zu debattieren, veranstaltet das Frankfurt School Blockchain Center gemeinsam mit KI decentralized und financial.com die Crypto Assets Conference (www.crypto-assets-conference.de [1]). Zum Ziel der Veranstaltung äußert sich der Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers, Prof. Dr. Philipp Sandner, folgendermaßen: "Unsere Konferenz im Februar 2019 bringt führende Experten aus den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und Finanzwesen nicht nur aus Deutschland, sondern auch internationalen Unternehmen und Institutionen, zusammen. Zu Gast sind neben der Europäischen Zentralbank und der Bafin auch die wichtigsten Protagonisten aus Konzernen und Startups, die Deutschland zu bieten hat." Die Crypto Assets Conference behandelt daher unter anderem folgende Themen: Wie werden Crypto Assets reguliert und besteuert? Welche Entwicklungen gibt es u.a. in Deutschland und Europa? Welche Geschäftsmodelle stecken hinter den dutzenden Blockchain-Startups? Welche Auswirkungen werden Security Token Offerings (STO) auf die traditionellen Börsengänge haben? Wie werden sich Initial Coin Offerings (ICOs) weiterentwickeln? Auf der Crypto Assets Conference werden diese Themen von namhaften Referenten besprochen, unter anderem: - Dr. Martin Diehl, Deutsche Bundesbank - Alexander Höptner, Börse Stuttgart - Dirk Bullmann, Europäische Zentralbank - Christoph Kreiterling, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Marjan Delatinne, Ripple - Austin Alexander, Kraken - Michael Spitz, Commerzbank - Und weitere 40 Vortragende Die Crypto Assets Conference findet am 25. und 26. Februar 2019 statt und wird auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management ausgerichtet. Frühzeitige Anmeldungen lohnen sich, denn bis zum 31. Januar 2019 sind die Ticketpreise deutlich rabattiert. Weitere Informationen zur Crypto Assets Conference: www.crypto-assets-conference.de [1] *Pressekontakt* Name: Ramie Ajmida Email: ramie.ajmida@fs-blockchain.de Telefon: +49 152 0452 2886 Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KKUPBTRYQU [2] Dokumenttitel: Pressemitteilung Crypto Assets Conference 2019 deutsch Emittent/Herausgeber: KI decentralized GmbH 2019-01-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 770241 2019-01-29 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a639e8fe243b6540ea545eea1252860a&application_id=770241&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dd0431709952238fd24652d2ddb5de7c&application_id=770241&site_id=vwd&application_name=news

