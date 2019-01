Die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) setzt bei neuen Mittelstreckenjets auf eine gemischte Flotte von Boeing und Airbus . Das Unternehmen teilt eine milliardenschwere Neubestellung unter den beiden weltgrößten Flugzeugbauern auf, wie es am Dienstag in Tokio mitteilte. Dabei entfällt der Löwenanteil auf den US-Konzern Boeing. Die Aufträge umfassen 30 Exemplare des modernisierten Boeing-Mittelstreckenjets 737-MAX 8 und 18 Exemplare des Konkurrenzmodells Airbus A320neo. Zusammen kommen die bestellten Maschinen auf einen Gesamtwert von rund 5 Milliarden US-Dollar (4,4 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich./stw/jha/

