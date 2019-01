Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. ("DSBJ") (SZSE:002384), ein führender Technologieanbieter von kritischen Komponenten wie Verbindungen, LED, Telekommunikationsausrüstung und Metallpräzision, hat heute eine neue Unternehmensmarke und ein neues Logo anlässlich des 20--jährigen Bestehens des Unternehmens vorgestellt. Obwohl die Wurzeln auf eine 1980 gegründete kleine Stanz- und Blechfabrik zurückgehen, wurde DSBJ offiziell im Jahr 1998 gegründet. Dieses Jahr, pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum, geht DSBJ mit einem aktualisierten Markenauftritt an den Start, der einen Neuanfang für das Unternehmen begehen und als Sprungbrett für das nächste Kapitel in der Geschichte von DSBJ dienen soll:

Neuer Look für ein neues DSBJ

D für Diversität: DSBJ ist aufgeschlossen, integrativ, lebt von neuen Ideen und bietet neue Lösungen.

S für Schlichtheit: DSBJ praktiziert eine "Intelligente Produktion" und setzt auf Einfachheit und Pragmatismus.

B für Bahnbrechend: Innovativ und intelligent DSBJ führt mit Stärke, Weitblick und Entschlossenheit.

J für Journey: Mit sicheren Schritten ist DSBJ richtungsweisend für eine besser vernetzte Welt.

Neben den oben genannten vier Werten, die der neuen Marke von DSBJ Bedeutung verleihen, kommt dem neuen Logo auch durch die Verwendung von Farbe und Schrift eine besondere Bedeutung zu. Die warmen Farben Rot und Orange repräsentieren einen leidenschaftlichen, energischen Branchenführer. Die blauen Farben verdeutlichen die Stabilität eines erfolgreichen Hochtechnologieunternehmens. Die leuchtende Farbkombination unterstreicht den integrativen, enthusiastischen und aufgeschlossenen Charakter von DSBJ. Die markante Schriftart repräsentiert zudem das kühne Bestreben, unbekannte Gebiete zu erkunden und den Wunsch, durch Innovation voranzukommen.

Ergänzend dazu lanciert DSBJ eine brandneue Website (www.dsbj.com), die bestehenden und potenziellen Kunden aufregende neue interaktive Erlebnisse bietet.

Ein innovatives und führendes High-Tech-Unternehmen mit Wurzeln in der Blechverarbeitung

Im Jahr 1980 unternahm eine kleine, aber robuste Stanz- und Blechfabrik mitten in Dongshan, Suzhou den ersten mutigen Schritt zu einem weltweiten technologischen Durchbruch. Mit entschlossenem Tatendrang und einer gezielten Vision wuchs das Unternehmen stark, und so kam es im Jahr 1998 zur Gründung von DSBJ. Daher rührt es, dass DSBJ jeden Schritt auf seinem Weg von einer kaum bekannten Fabrik zu einem multinationalen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 2,2 Milliarden US-Dollar, als eine Herausforderung betrachtet, einen bisherigen Rekord zu brechen.

In den Jahren 2016 und 2018 übernahm DSBJ MFLEX bzw. Multek, was seine Wettbewerbsfähigkeit und seinen Einfluss auf der Weltbühne stärkte. Heute ist DSBJ ein führender Leiterplattenhersteller, renommierter Anbieter von Basisstationen und Marktführer in einer Reihe von kleinen LED-Sektoren. Der Yancheng Industrial Park von DSBJ in der chinesischen Provinz Jiangsu verfügt über erstklassige Produktionslinien und sein Interconnect Technology Center in Zhuhai, China, entwickelt einige der fortschrittlichsten und zuverlässigsten Leiterplattentechnologien weltweit.

Diese Leistungen haben DSBJ zu einem vertrauenswürdigen Technologiepartner für eine Vielzahl von etablierten Unternehmen weltweit gemacht, mit besonderen Stärken in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Automobil und Medizin. Geleitet von einer ganzheitlichen Strategie, die Technologie, Betrieb und Kundenservice umfasst, hat DSBJ seine Produktionsbasis und seine Büros auf mehrere Standorte in China, Asien, Europa und Nord- und Südamerika ausgedehnt und erfüllt damit die sich ständig ändernden Bedürfnisse seiner globalen Kundschaft.

Über DSBJ

DSBJ wurde 1980 in Suzhou (China) gegründet und im Jahr 2010 erfolgreich an der Börse in Shenzhen (Aktiencode: 002384) notiert. DSBJ ist bestrebt, ein führender Anbieter wichtiger Bauteile in der Welt des intelligenten IoT zu sein und seinen Kunden ein Komplettangebot an Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Dienstleistungen für FPC, PCB, starr-flexible Leiterplatten, LED-Verpackung, Displaymodule und Telekommunikationsausrüstung vorzulegen, die in der Verbraucherelektronik, Telekommunikations- und Automobilbranche verbreitet zum Einsatz kommen. DSBJ erwirtschaftete 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar.

