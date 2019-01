Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Hellofresh hat im vierten Quartal dank Wachstum bei Kunden und Bestellungen den Umsatz überproportional gesteigert, die Verluste verringert und die Margen verbessert. Bereinigt um die jüngsten Akquisitionen und Investitionen habe der Berliner Kochboxenversender im Schlussquartal sowohl auf Gruppenebene als auch in den beiden Segmenten USA und International einen operativen Gewinn (EBITDA) erreicht, teilte das SDAX-Unternehmen mit. Die Prognosespanne für das Gesamtjahr, die am 18. Januar beim Umsatz zum dritten Mal erhöht worden war, bestätigte das Unternehmen. Die endgültigen Zahlen für 2018 werden am 6. März berichtet.

Nach vorläufigen Zahlen hat Hellofresh im vierten Quartal den bereinigten operativen Verlust (EBITDA-Verlust) auf 6 bis 2 Millionen Euro verringert, nach einem EBITDA-Verlust von 6,1 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf minus 2 bis minus 1 Prozent.

Das Segment International erwirtschaftete inklusive der Akquisitionen und Investitionen wieder einen operativen Gewinn (EBITDA), der mit 8 bis 10 (2,8) Millionen Euro etwa dreimal so hoch ausfiel wie im Vorjahresquartal. Das Segment USA weitete inklusive der Akquisitionen und Investitionen den EBITDA-Verlust aus, auf zwischen minus 3 und minus 1 Millionen Euro, nach minus 0,7 Millionen im Schlussquartal 2017.

Auf Gruppenebene stieg im vierten Quartal der Umsatz auf 358 bis 362 (252,8) Millionen Euro, nominal ein Anstieg von 42 bis 43 Prozent. Währungsbereinigt und ohne Akquisitionen betrug der Anstieg 32 bis 33 Prozent. Im Segment International wuchs der Umsatz im Quartal überproportional um 61 bis 63 Prozent auf 164 bis 166 Millionen Euro. Im Segment USA betrug der Anstieg 29 bis 30 Prozent auf 194 bis 196 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen, an dem Rocket Internet noch etwa 30 Prozent hält, unverändert eine Reduktion beim bereinigten EBITDA-Verlust auf 58 bis 54 (Vorjahr: rund 70) Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll sich um ca. 3,5 Prozentpunkte auf minus 4 Prozent von minus 7,7 Prozent verbessern. Den Konzernumsatz sieht Hellofresh unverändert bei 1,275 bis 1,279 (0,905) Milliarden Euro. Umsatz und Ergebnis beinhalten die 2018 erworbenen Gesellschaften Green Chef Corporation und Chef's Plate Inc.

Hellofresh hatte am 18. Januar Spannen für die vorläufigen Zahlen beim Umsatz und EBITDA-Verlust veröffentlicht, nachdem sich herausgestellt hatte, dass das Unternehmen die im August zum zweiten Mal erhöhte Prognose für das Umsatzwachstum, in der die Akquisitionen nicht enthalten sind, signifikant übertroffen hat.

Ohne die beiden Neuzugänge erwartet Hellofresh auf Konzernebene weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 41 Prozent.

