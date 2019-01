Hamburg (ots) - Die GartenHaus GmbH wurde 2019 zum zweiten Mal in Folge zu Hamburgs bestem Arbeitgeber gekürt und darf sich ein Jahr lang "Hamburgs bester Arbeitgeber" nennen. Bei der Studie, in deren Mittelpunkt die Mitarbeiterzufriedenheit steht, nahmen 37 Unternehmen teil.



Insgesamt wurden bei dem Wettbewerb 24 Unternehmen ausgezeichnet: Neben der GartenHaus GmbH erhielten Firmen wie STRABAG AG, Block House Restaurantbetriebe AG und Hermes Germany GmbH eine Auszeichnung. Die Unternehmen wurden anhand ihrer Personalarbeit und der voraussichtlichen zukünftigen Entwicklung bewertet.



Die GartenHaus GmbH, die Standorte in Hamburg und Itzehoe besitzt, wurde im Detail für ihr Arbeitsklima und kollegiales Miteinander prämiert. Das internationale Team unter Leitung des Österreichers Andreas Rainer beschäftigt Mitarbeiter aus Deutschland, Frankreich, der Ukraine, Uruguay und Costa Rica in den Bereichen Category Management, Supply Chain, e-Commerce, Marketing und Kundenservice.



Über Hamburgs Beste Arbeitgeber



Werner Sarges, Professor an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung küren 2019 bereits zum elften Mal in Folge "Hamburgs beste Arbeitgeber".



Der Studie liegt das Qualitätsmanagement-System von der European Foundation for Quality Management (EFQM) zu Grunde. Es basiert auf der Befragung von Führungskräften und Mitarbeitern. Der Wettbewerb bewertet, wie Unternehmen heute in ihrer Personalarbeit aufgestellt sind und wie der Betrieb personell für die zukünftige Entwicklung gerüstet ist.



"Hamburgs beste Arbeitgeber" müssen mindestens eine 3-Sterne Bewertung vorweisen. Die 24 erfolgreich zertifizierten Unternehmen wurden am 17. Januar 2019 bei einer Gala im Hamburger Völkerkundemuseum als "Hamburgs beste Arbeitgeber" prämiert.



Der Wettbewerb ermöglicht Unternehmen aus Hamburg, sich ein Jahr als besten Arbeitsgeber zu präsentieren. Das führt dazu, dass die vorhandenen Fachkräfte beim Unternehmen bleiben und viele neue und qualifizierte Bewerber hinzukommen.



Über GartenHaus GmbH



Die in Hamburg ansässige A-Z GartenHaus GmbH wurde 2002 gegründet und ist mit über 50.000 Kunden und monatlich einer halben Million Nutzern Marktführer im Online Fachhandel für Haus & Garten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Der Spezialist bietet in drei Ländershops Preisvergleichs- und Bestellmöglichkeit für über 30.000 Produkte von 40 Markenherstellern wie Karibu, Lasita Maja, Alpholz, CARLSSON und FinnTherm. Das Produktsortiment umfasst Gartenhäuser, Saunen, Terrassen, Carports, Kinderspielgeräte, Zäune, Gartenmöbel u.v.m. Alle Produkte werden bis zur Bordsteinkante geliefert und auf Wunsch des Kunden komplett montiert. Das Unternehmen gewährt im GartenHaus Club 5 Jahre Garantie.



