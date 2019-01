Die Commerzbank-Aktie hat in den vergangenen 6 Monaten rund 25% an Wert verloren und ist am 27. Dezember 2018 auf ein neues 24-Monats-Tief gefallen. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das vierte Quartal von 10 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen: Es werde in dem negativen Zinsumfeld für das Finanzhaus nicht einfacher, schrieb...

