IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimiteds Washington-Allianz startet im Bundesstaat Washington

Die strategische Allianz von Orchard Heights und Boggy Boon macht sich bei der Markteinführung sofort bezahlt

VANCOUVER, BC, CANADA (29. Januar 2019) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: YOLO - FSE: 0OS1) informiert durch eine ihrer Tochtergesellschaften, Weekend Unlimited Washington LLC, über den Fortschritt der in ihrem Letter of Intent (LOI) am 22. Januar angekündigten Allianz von Orchard Heights mit Boggy Boon.

Innerhalb der ersten Woche nach der Unterzeichnung eines LOI, mit dem Ziel, eine Allianz mit der Weekend Unlimited Gruppe zu bilden, haben Boggy Boon (Seven Hills LLC) und Orchard Heights Aufträge für die Lieferung ab dieser Woche erhalten. Die erhöhte Kapazität hat eine beschleunigte Verarbeitung und Verpackung ermöglicht, die den Anforderungen der B2B-White-Label-Firmenkunden gerecht wird, welche in Zukunft ein wichtiger Zielmarkt für Boggy Boon sein werden.

Mit der Allianz mit Boggy Boon geht Weekend Unlimited Washington strategische Partnerschaften mit zwei unabhängigen Indoor-/Outdoor-Anbaubetrieben mit synergistischen Produktions- und Logistikkapazitäten im Bundesstaat Washington ein. Die strategisch agierenden Mieter Orchard Bloom und Boggy Boon, von denen letzterer zu den besten 5% aller verarbeitenden Produzenten im Staat gehört (auf der Grundlage von i502-Daten*), werden die sofort zur Verfügung stehende Kapazität und die Ressourcen nutzen, die sich aus der Vereinbarung ergeben, Produktlinien und Vertrieb zu erweitern, erklärte Paul Chu, der Präsident und CEO von Weekend Unlimited Inc.

Aufgrund der Zusammenarbeit mit der Weekend Unlimited-Allianz erwartet Boggy Boon eine Verdoppelung der Produktion und eine Steigerung des Umsatzes über die $1.972.562 des Jahres 2018 hinaus.** Im ersten Monat des Jahres 2019 ist Boggy Boon auf dem besten Weg, den höchsten Einzelhandelsumsatz seit Bestehen zu erreichen, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem es die verbleibende Fläche seiner derzeitigen Anlage in ein System mit fortlaufender Ernte umwandelt. Die Kombination von Infrastruktur und Ressourcen zwischen Orchard Heights und Boggy Boon führt sofort zu einer Erweiterung der Kapazitäten von Boggy Boon, das aus seiner ursprünglichen Anlage herausgewachsen ist, da die Nachfrage nach seinen meistverkauften Marken seine Skalierbarkeit überholt hat.

Der CEO von Boggy Boon, Roy Arms, fügte hinzu: Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Orchard Heights, da unsere Ziele einer schnellen Produkt-, Marken- und Marktexpansion aufeinander abgestimmt sind. Darüber hinaus werden die starke Führung unter Paul Chu und die globale Vision der Firmen es uns ermöglichen, weiterhin den Weg für die weltweite kommerzielle Cannabis-Legalisierung zu ebnen. Wir sind ständig bestrebt, unsere Effizienz zu steigern und unsere Arbeitsabläufe zu standardisieren, und durch diese Zusammenarbeit können wir eine Roadmap festschreiben, die auf neuen und bereits bestehenden Märkten umgesetzt werden kann, erläuterte Arms.

Boggy Boon wird mit der Markenverarbeitungsanlage von Orchard Heights zusammenarbeiten, um anstehende Bestellungen auszuführen, da sie derzeit aus ihren Geschäftsräumlichkeiten herausgewachsen sind.

Durch die Zusammenarbeit mit Orchard Heights hat Boggy Boon Zugang zu mehr nationaler Präsenz und die Nachfrage nach der Marke erreicht im Bundesstaat Washington gerade einen neuen Höhepunkt. Die Sanierungsarbeiten an der Orchard Heights-Anlage sind in vollem Gange und es wird erwartet, dass die Anlage bis Ende des ersten Quartals 2019 vollständig online sein wird.

Nach der Fertigstellung wird die Orchard Heights Wenatchee-Anlage ein Gartenbau-, Verarbeitungs- und Distributionszentrum mit einem Konzentrat-Labor für die Herstellung von Infusions- und Dampf-produkten sein.

* https://502data.com/

** (Marge von 25% geschätzt)

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited nutzt seine umfangreichen Beziehungen in der Branche, um eine Lifestyle-Marke mit Premium-Produkten zu etablieren und den Kunden die besten Momente ihres Lebens zu bieten. Das Unternehmen verbindet und skaliert kleine bis mittlere Marken, vor allem in den Kategorien Blüten, Extrakte und Lebensmittel. Weekend Unlimited Marken verfügen über erstklassige Betriebsabläufe, Vertrieb und eine starke Umsatzentwicklung und sind somit ideale Kandidaten für den Einsatz von Kapital und Know-how durch den Zugang zu Technologien, Infrastruktur und zentralen Systemen. Erfahren Sie mehr unter www.weekendunlimited.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die beträchtliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, das Branchenumfeld und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen bei der Erstellung solcher Informationen als ungenau erweisen könnten, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht von den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird.

