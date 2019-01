Der deutsche Leitindex hat die neue Handelswoche mit Verlusten begonnen. Immerhin hielt sich der DAX über der Marke von 11.200 Punkten. Am Ende lag er bei 11.210 Zählern. Das ist ein Minus von 0,6 Prozent bzw. 71 Punkten.



Marktidee: Nvidia Nvidia hat die Märkte gestern mit einer Umsatzwarnung geschockt. Der Vorstand sprach von einem extrem enttäuschenden Weihnachtsquartal. Die Aktie brach daraufhin in der Spitze um 18 Prozent ein. Der jüngste Kursaufschwung ist damit dahin. Jetzt rückt erneut eine wichtige Unterstützung in den Fokus.