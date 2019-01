Tesla bleibt in den Schlagzeilen. Nun wurde bekannt, dass der Staatsfonds von Saudi Arabien laut der Financial Times fast die komplette Position in Höhe von 4,9 Prozent gehedgt hat. Das bedeutet, dass die Tesla-Aktien durch parallele Wetten auf fallende Kurse quasi neutralisiert wurden. Das wäre das Gegenteil der Absicht einer weiteren Beteiligung, welche Elon Musk im Zuge seines Privatisierungs-Tweets vor fünf Monaten ins Spiel gebracht hatte. Derweil sorgt die Deloitte-Elektroauto-Studie weiterhin für Diskussionen. Denn die Schlussfolgerung der Experten ist extrem - extrem verunsichernd für jeden Hersteller von Elektroautos. "Tatsächlich liegt die Vorhersage der Elektroauto-Kapazität der Hersteller für 2030 rund 14 Millionen Einheiten über unserer Prognose der Kundennachfrage", so die Kernaussage. Zur Veranschaulichung liefern wir diese Grafik nach. Demnach beginnt das Dilemma bereits ab 2019 und vergrößert sich Jahr für Jahr.

