Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach enttäuschenden Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Windkraftkonzern habe seine Erwartungen in allen Bereichen verfehlt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 07:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 07:42 / GMT

ISIN ES0143416115

AXC0108 2019-01-29/09:33