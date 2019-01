Ein paar Jahre lang schien es so, als hätten Bitcoin und andere Kryptowährungen Gold als "Krisenanlage" abgelöst. Aber nun kehren viele Bitcoin-Anhänger reumütig zum Edelmetall zurück. Das zeigt eine Befragung von 4000 Besitzern von Bitcoins in den USA. Und auch der Goldpreis deutet darauf hin.Die amerikanische Finanzfirma Van Eck Associates hat, wie ihr Chef Jan Van Eck im US-Sender CNBC am Wochenende berichtete, rund 4000 Bitcoin-Anleger nach ihrem favorisierten Investment in diesem Jahr befragt. Klarer Sieger ist Gold. Van Eck ist als Manager des größten ETFs für Goldminenaktien - dem Vaneck Vectors Gold Miners - natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...