Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 295 auf 315 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gerade mit Blick auf die USA seien einige Sorgen der Anleger bezüglich einer möglichen Umsatzerosion durch Nachahmerprodukte von Biopharmazeutika übertrieben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Produkt-Pipeline nicht ausreichend in der Bewertung der Aktien des Schweizer Pharmakonzerns berücksichtigt./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-01-29/09:34

ISIN: CH0012032048