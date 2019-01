Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Wegen schwacher Margen im Diagnostik-Geschäft habe das Medizintechnik-Unternehmen beim bereinigten operativen Gewinn die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei für die Aktie nicht hilfreich. Die durchschnittlichen Marktschätzungen dürften etwas sinken./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 02:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 02:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-01-29/09:34

ISIN: DE000SHL1006