In diesem Jahr ist es 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Auch stehen in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen an. Dies veranlasst die großen Volksparteien CDU und SPD dazu, eine große Ost-Kampagne zu fahren, die auf Emotionen und Finanzen setzt. Kann das funktionieren? Gestern stellten CDU und SPD ihre Konzepte für Ostdeutschland vor. Die Strategiepapiere zielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...