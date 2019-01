Die Bilanzsaison rollt jetzt richtig an. In Deutschland hat heute SAP Zahlen vorgelegt. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf die großen Techwerte. Dabei gab es bereits die erste große Enttäuschung.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Nvidia, Apple, SAP, die deutsche Bank, Zalando und Süss Microtec. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.