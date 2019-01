Längster US-Government Shutdown findet vorerst sein Ende US-Präsident Trump kündigte am Freitag an, dass der teilweise Stillstand der US-Regierung, der mit 35 Tagen der längste der US-Geschichte war, vorübergehend beendet wird. Die Demokraten baten um ein Ende des Shutdowns und versprachen die Diskussion über die Mauer danach weiterzuführen. Deshalb drohte Trump einen erneuten Shutdown an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...