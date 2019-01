Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Insgesamt werte sie das Abschneiden des Medizintechnikers angesichts schwacher Margen im Diagnostik-Geschäft und der Entwicklung mit dem Labordiagnostiksystem Atellica als enttäuschend, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Papier sei derzeit fair bewertet./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-01-29/10:26

ISIN: DE000SHL1006