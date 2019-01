Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg (pts011/29.01.2019/10:00) - Für viele ist ein postgraduales Studium nach dem Grundstudium eine attraktive Weiterbildung. Die ersten Berufserfahrungen sind vorhanden, Erfolge haben sich schon eingestellt und bekanntlich sollte man sich nicht auf dem Erreichten nicht ausruhen. Das "Executive MBA Studium" am IfM - Institut für Management in Salzburg ist in seiner berufsbegleitenden Form sehr gut mit den beruflichen und privaten Herausforderungen zu vereinbarne und genießt darüber hinaus hohe Anerkennung, da es sich um eine betriebswirtschaftliche Weiterbildungs- bzw. Managementausbildung mit sehr hohem Praxisbezug handelt. Für Unternehmen bietet es den großen Vorteil, dass das erlernte Wissen sofort in den beruflichen Alltag eingebracht werden kann. Das MBA-Studium liefert daher optimale Voraussetzungen und die Grundlage um sich in Richtung Management-Positionen bzw. Führungsaufgaben weiter zu entwickeln. Zulassungskriterien Als Zulassungskriterium zählt ein abgeschlossenes Grundstudium. In Einzelfällen kann das MBA-Studium auch mit der allgemeinen Universitätsreife und mind. 5 Jahre einschlägiger Berufserfahrung absolviert werden. Worin liegen die Vorteile eines MBA-Studiums am IfM? * Mehrmals pro Jahr kann das MBA-Studium gestartet werden * Lehrmodule sind in sich abgeschlossen, rollierendes, zeitflexibles Studienkonzept * Individuelle Vereinbarung von Prüfungsterminen * Branchenübergreifende Lerngruppen * Netzwerkaufbau im Rahmen des Studiums * Hoher Praxisbezug, Fallstudien und Hausarbeitsthemen aus der beruflichen Praxis * Optimales Betreuungsverhältnis von Lehrenden zu Studierenden * Motiviertes IfM-Team zur Unterstützung in allen Belangen rund ums Studium Das Studienkonzept des berufsbegleitenden MBA-Studiums am IfM - Institut für Management in Salzburg ist aufgrund des modularen Aufbaus sehr flexibel und folgt keiner starren Reihenfolge von Lehrveranstaltungen. So wird auch Personen, die erfolgreich im Beruf stehen, ein berufsbegleitendes Studium bzw. eine hochwertige nebenberufliche Weiterbildung im Management ermöglicht. Starttermine in das Studium: mehrmals pro Jahr möglich Studienort: Hotel Schloss Leopoldskron, Salzburg Präsenztage: 38,5 zwischen Donnerstag und Samstag Informationen: Tel.: +43 662 66 86 280 E-Mail: office@ifm.ac.at Web: https://www.ifm.ac.at/de/mba Über IfM - Institut für Management in Salzburg "Leading you to success": den größtmöglichen persönlichen Nutzen für seine Kursteilnehmer zu erreichen, ist das wichtigste Ziel des IfM - Instituts für Management in Salzburg. Gemeinsam mit Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft und renommierten Wissenschaftlern werden praxisnahe Studienprogramme, Lehrgänge und Seminare entwickelt, die sich an den täglichen Anforderungen an Manager und Führungskräfte orientieren. Das IfM stellt mit seinem Angebot zur berufsbegleitenden Weiterbildung einen wichtigen Beitrag zum Bildungsstandort Salzburg dar. Als privates Bildungsinstitut ermöglicht IfM durch modulare Bildungskonzepte die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Studium bzw. Beruf und Weiterbildung. Auch als Partner für Firmen unterstützt das IfM individuellen Trainings- und Schulungsbedarf mit einem erfahrenen Berater-Team in genau denjenigen Bereichen, die Ihrem Unternehmenserfolg noch im Wege stehen. Insbesondere in den Bereichen Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Management und Kommunikation können die IfM-Experten auf die Unternehmensbedürfnisse eingehen. Ob im Verkauf, Zeitmanagement, in der Mitarbeiterführung oder im Projekt-und Qualitätsmanagement - die hochqualifizierten Trainer können vor allem durch viel Erfahrung in der Praxis direkt anwendbare Resultate erzielen. IfM - Leistungsspektrum: * Ph.D. Berufsbegleitendes Doktoratsstudium * Executive MBA in General Management * Bachelor Studium in Betriebswirtschaft * Zertifikatslehrgänge * Seminare und Workshops * Individuelle Inhouse-Trainings & Consulting (Ende) Aussender: IfM - Institut für Management G.m.b.H. Ansprechpartner: Susanne Reiger Tel.: +43 662 6686280 E-Mail: susanne.reiger@ifm.ac.at Website: www.ifm.ac.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190129011

