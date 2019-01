Bayer-Papiere sind am Dienstag an ihre Chartunterstützung um 65 Euro zurückgefallen. Die Papiere der Leverkusener verloren zuletzt fast 2 Prozent. Börsianer begründeten dies mit Berichten über einen überraschenden Rückschlag für die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. So habe ein Richter in San Francisco Beweismittel zugelassen, die Bayer gerne ausgeschlossen gesehen hätte.

Anfang des Jahres hatte es noch Aufatmen darüber gegeben, dass der Richter durch die Prozessaufteilung in mehrere Phasen verhinderte, dass Vorwürfe der Manipulation der öffentlichen Meinung gegen die Bayer-Tochter Monsanto schon zu Prozessbeginn angeführt werden können./ag/jha/

