L'Oreal deutet Wende nach oben an!

Die Berichtsaison kommt in Fahrt. Kommende Woche wird unter anderem L'Oreal Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlichen. L'Oreal ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer im Kosmetikbereich. Zu den bekanntesten Marken zählen Biotherm, Garnier, Lancome und Vichy. Das Geschäft mit Haarpflegemitteln, Make-Up und Parfum ist lukrativ. In den ersten neun Monaten 2018 stieg der Umsatz um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Marge lag bei 20,8 Prozent. Wachstumsmotor ist dabei vor allem Asien. Während der globale Marktanteil bei rund 12,6 Prozent liegt, ist er in den neuen Märkten gerade einmal bei 8,5 Prozent. In diesen Regionen sieht das Management mittelfristig auch das größte Potenzial. Mit der zunehmenden Urbanisierung und Wohlstand in den Schwellenländern steigt die Zahl der potenziellen Kunden. Nach Angaben von Thomson Reuters wird die Aktie aktuell mit KGV von 26 und einer Dividendenrendite von 2,1 Prozent bewertet. Die Aktie ist also kein Schnäppchen. Aus technischer Sicht deutet sich eine Erholung an.

Charttechnischer Ausblick: L'Oreal



Widerstandsmarken: 212,60 EUR

Unterstützungsmarken: 195,40/201,00 EUR

Die Aktie von L'Oreal bildet langfristig einen Aufwärtstrend. Im vergangenen Dezember kam die Aktie etwas unter Druck und stabilisierte sich erst im Bereich von EUR 195. Heute gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 201. Damit besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 212,60. Unterstützung findet das Papier zwischen EUR 195 und EUR 201.

L'Oreal in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 09.04.2018 - 25.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

L'Oreal in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.01.2014 - 25.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von L'Oreal für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder leicht aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro

Bonuslevel/Cap in Euro

finaler Bewertungstag L'Oreal HX4B4M 253,31 170,00 280,00 20.09.2019 L'Oreal HX4b4L 311,92 180,00 400,00 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.01.2019; 10:19 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Call-Optionsscheine auf die Aktie von L'Oreal für Spekulationen, dass sich die Aktie aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in EUR

finaler Bewertungstag L'Oreal HX0V1R 1,34 195,00 19.06.2019 L'Oreal HX0XV9 1,26 200,00 18.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.01.2019; 10:25 Uhr;



Put-Optionsscheine auf die Aktie von L'Oreal für Spekulationen, dass sich die Aktie abwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

finaler Bewertungstag L'Oreal HX27YY 2,21 220,00 19.06.2019 L'Oreal HX1GGW 1,22 200,00 18.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 29.01.2019; 10:27 Uhr;

