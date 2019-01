Nach dem Vorstoß in den Widerstandsbereich um 35 Euro am Vortag sind Leoni-Aktien am Dienstag wieder deutlich zurückgefallen. Die Papiere des Autozulieferers rutschten um über 6 Prozent auf 32,30 Euro ab. Zuvor hatte Warburg-Analyst Marc-Rene Tonn die Kaufempfehlung gestrichen und das Kursziel von 54 auf 36 Euro gekappt. Den fairen Wert auf Basis der Branchenbewertung sieht er gar bei 29 Euro.

Experte Tonn rechnet nach der weiteren Abschwächung der Aussichten im vierten Quartal des Vorjahres nun 2019 mit einem leichten Rückgang der weltweiten Pkw-Produktion. Neben den entsprechenden Umsatzschätzungen für Kabelsätze und Bordnetz-Systeme ist der Experte aber auch vorsichtiger für das Geschäft mit Kabeln und Drähten für industrielle Anwendungen.

Leoni-Papiere gehörten mit einem Rutsch um mehr als die Hälfte zu den schwächsten SDax-Werten 2018. Seither gelang eine leichte Erholung, die nun wieder zusammenschmilzt./ag/jha/

