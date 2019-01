Pacific Gas and Electric (Firmenname abgekürzt PG&E) ist pleite. Die Firma ist der Stromversorger für Kalifornien. Das wäre ungefähr so, als würde in Deutschland mal eben RWE pleite gehen. Man gab heute Nacht bekannt, dass man in das Insolvenzverfahren nach Chapter 11 geht. Die Stromversorgung laufe natürlich weiter. Tragisch wird es für die Aktionäre, und vor allem für die Besitzer von Anleihen.

Letztere dürften wohl in die Röhre gucken. Bis vor Kurzem wurde Pacific Gas and Electric von großen Ratingagenturen noch als "Investment Grade" eingestuft (gute Bonität). Wie eine Aufstellung der Bank of America zeigt, nehmen die Anleihen von PG&E nun den unrühmlichen dritten Platz ein in einer Statistik mit Startdatum 1999.

Dabei geht es um Anleihen mit hochwertigem Rating, ...

