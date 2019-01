Sauren Fonds-Service AG: Sauren Fondsmanager-Gipfel - Live-Übertragung am 30. Januar 2019 ab 16 Uhr DGAP-News: Sauren Fonds-Service AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Fonds Sauren Fonds-Service AG: Sauren Fondsmanager-Gipfel - Live-Übertragung am 30. Januar 2019 ab 16 Uhr (News mit Zusatzmaterial) 29.01.2019 / 11:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit dem Sauren Fondsmanager-Gipfel 2019 findet die vielbeachtete und erfolgreiche Paneldiskussion mit vier anerkannten deutschen Fondsmanagern am 30. Januar 2019 im Rahmen des FONDS professionell-Kongresses in Mannheim ihre Fortsetzung. Unter Moderation von Dachfondsmanager Eckhard Sauren werden die vier Anlageexperten Dr. Bert Flossbach (Flossbach von Storch), Henning Gebhardt (Berenberg), Klaus Kaldemorgen (DWS) und Michael Krautzberger (BlackRock) aktuelle Themen und Entwicklungen an den Finanzmärkten diskutieren. Erfahren Sie die Einschätzung der hochkarätigen Fondsmanager zu den derzeitigen Herausforderungen an den Aktien- und Anleihemärkten und hören Sie aus erster Hand, welche Anlagechancen die Fondsmanager aktuell am Markt sehen. Die Sauren Fonds-Service AG bietet am 30. Januar 2019 ab 16:00 Uhr eine Live-Übertragung des Fondsmanager-Gipfels per Video-Stream unter https://www.sauren.de/de/service/veranstaltungen/sauren-fondsmanager-gipfel/ an. Kontakt zur Sauren Fonds-Service AG: Daria Lebert Tel.: +49 221 65050-153 d.lebert@sauren.de Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/saurenfond/770015.html Bildunterschrift: Sauren Fondsmanager-Gipfel mit Eckhard Sauren (Moderation), Dr. Bert Flossbach und Klaus Kaldemorgen Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=QBDQLAFJKT Dokumenttitel: Sauren Fondsmanager-Gipfel - Live-Übertragung am 30. Januar 2019 ab 16 Uhr 29.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 770015 29.01.2019 AXC0144 2019-01-29/11:07