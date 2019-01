Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-29 / 10:45 *Pressemeldung* (München, 29. Januar 2019). Ahndung von Wohnraumzweckentfremdung, höhere Erstanmietungsdauer, rückläufiges Angebot: Der Markt für möblierte Wohnungen auf Zeit passt sich schrittweise den neuen Rahmenbedingungen an. Dies beobachtet der Marktführer Mr. Lodge in München. "Nach einem ungewöhnlich starken Vorjahresquartal schloss das vierte Quartal 2018 bei Vermittlungen und Gesuchen rund 15 Prozent schwächer", erklärt Norbert Verbücheln, Geschäftsführer bei der Mr. Lodge GmbH, die seit mehr als 25 Jahren in dem Marktsegment tätig ist. Der Experte sieht mehrere Faktoren. "Im Jahresverlauf 2018 wirkte die Beschränkung auf mittelfristige Vermietungen", sagt Verbücheln. Angebote für drei- bis fünfmonatige Mietzeiträume etwa wurden von Mr. Lodge auch im vierten Quartal nicht mehr vermittelt, da die Stadt dies als Wohnraumzweckentfremdung ansieht und ahndet. Mr. Lodge forciert bereits seit knapp einem Jahr nur noch Anmietzeiträume von mehr als sechs Monaten. Die durchschnittliche Erstanmietungsdauer hat sich dadurch um rund einen Monat auf über neun Monate erhöht. Ein weiterer Faktor bleiben laut Verbücheln die Verfügbarkeiten. Das Angebot von neuen Erstangeboten lag im vierten Quartal 2018 rund 10 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Interessant ist der Anteil des möblierten Wohnungsmarktes am Gesamtmarkt. "Entgegen der landläufigen Annahme ist das Angebot an möblierten Wohnungen in den vergangenen drei Jahren zurückgegangen." Für das erste Halbjahr erwartet Mr. Lodge eine insgesamt stärkere Nachfrage und einen Anstieg der Vermittlungen. Eine Angebotsveränderung wird es voraussichtlich in diesem und im kommenden Jahr geben. Im Raum München drängen Boardinghäuser auf den Markt mit insgesamt 3.000 möblierten Einheiten, meist sogenannten Mikroapartments. "Das wachsende Angebot wird sich preisdämpfend auswirken", schätzt der Experte. *Über Mr. Lodge: Wohnen auf Zeit in München* Mit über 2.500 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr und über 25 Jahren Erfahrung ist Mr. Lodge der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit in München und Umgebung. Ob für Projektmitarbeiter, Berufsanfänger, Expats oder Manager: Über 80 Mitarbeiter kümmern sich in 16 Sprachen darum, dass Wohnungssuchende schnell und unkompliziert eine passende möblierte Wohnung finden. Dafür greift Mr. Lodge tagesaktuell auf rund 200 kurzfristig verfügbare Wohnungsangebote zurück. Allen Wohnungen gemeinsam sind die individuelle Komplettausstattung und der flexible Mietzeitraum. Dieser beginnt ab sechs Monaten und reicht bis hin zu mehreren Jahren. Darüber hinaus ist Mr. Lodge im Bereich Immobilienverkauf tätig und hilft Eigentümern, Objekte optimal am Markt zu platzieren. Weitere Informationen unter: www.mrlodge.de *Pressekontakt:* SCRIVO Public Relations Ansprechpartner: Kai Oppel Elvirastraße 4, Rgb. D-80636 München tel: +49 89 45 23 508 11 fax: +49 89 45 23 508 20 e-mail: kai.oppel@scrivo-pr.de [1] internet: www.scrivo-pr.de [2] *Unternehmenskontakt:* Mr. Lodge GmbH - Wohnen auf Zeit Ansprechpartnerin: Silke Steingröver Barer Straße 32 D-80333 München tel: +49 89 340 823 87 fax: +49 89 340 823-23 e-mail: silke.steingroever@mrlodge.de internet: www.mrlodge.de [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Mr. Lodge GmbH - Wohnen auf Zeit 2019-01-29 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 770361 2019-01-29 1: mailto:nikolaus.schreck@scrivo-pr.de 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e81c659b77cdd7fc0256db2b28b560a8&application_id=770361&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=883e963d93b92aafe07bd0c7a414cd4f&application_id=770361&site_id=vwd&application_name=news

