(shareribs.com) Chicago 29.01.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zum Wochenauftakt leichter und folgten damit anderen Rohstoffen nach unten. Das Wetter in Lateinamerika hat sich zuletzt wieder verbessert. März-Mais verlor 0,5 Cents auf 3,7975 USD/Scheffel. Die gestrige Korrektur bei Rohöl setzte auch den Agrarfutures zu. Die Marktteilnehmer fürchten ein Scheitern der Handelsgespräche ...

