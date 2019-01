Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das vierte Quartal des Medizintechnikers habe die Sorgen am Markt beschwichtigt, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Philips habe solide abgeschnitten./ajx/la

