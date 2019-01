Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Norma Group von 66 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz einer inzwischen attraktiveren Bewertung bleibe er bei dem Autozulieferer und Verbindungstechnik-Hersteller an der Seitenlinie, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Vorsicht sollte 2019 dominieren, so der Experte mit Blick auf die zunehmenden Konjunkturrisiken./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1H8BV3

AXC0156 2019-01-29/11:42