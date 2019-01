In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Nvidia, SAP, Siemens Healthineers, Apple, Wirecard, die Deutsche Bank und Tesla. Nvidia hat gewarnt, die Umsätze im Schlussquartal werden deutlich niedriger ausfallen als ursprünglich erwartet. Die Aktie kam ordentlich unter Druck. Sind das jetzt Kaufkurse? Oder muss man sich ernsthaft Sorgen machen - auch was die Zahlen anderer Technologiefirmen betrifft? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die "frischen" Zahlen von SAP und Siemens Healthineers, die anstehende Bilanz von Apple, eine zu verschmerzende Kurszielsenkung bei Wirecard, Gerüchte um die Deutsche Bank und um die anstehenden Quartalszahlen von Tesla.