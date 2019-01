Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Angepasst an die schwachen Resultate von Siemens Healthineers und Siemens Gamesa sinke nun die Konsensschätzung für den Siemens-Gewinn im Industrie-Geschäft, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe bislang mit einem durchwachsenen Start ins neue Geschäftsjahr von Siemens gerechnet und die Zahlen von Siemens Healthineers und Siemens Gamesa stützten diese Einschätzung./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 08:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

