Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) präsentiert heute die Geheimwaffe zur gemeinsamen Cloud-Dateinutzung von Unternehmen - EonStor GSc Hybrid Cloud Storage Appliance.



Was macht gemeinsame Cloud-Dateinutzung zu einem unerlässlichen Instrument für das Datenmanagement? Die gemeinsame Nutzung von Dateien in der Cloud bietet den einfachsten Zugang, wenn es um das Speichern und den Austausch von Dateien zu jeder Zeit und von jedem Ort geht. In der Kurzform einfach als Cloud bekannt bietet dieses Konzept einen flexiblen Ausbau der Kapazitäten und niedrigere Einrichtungskosten für Unternehmen.



Obwohl Cloud Sharing der einfachste Mechanismus zur gemeinsamen Dateinutzung ist, stellt es die dennoch Unternehmen vor einige Schwierigkeiten. Erstens setzen Cloud-Speicher Protokolle ein, die mit der bestehenden IT-Umgebung inkompatibel sind. Zweitens ist der Cloud-Datenzugang langsam, da er über das Internet erfolgt. Drittens haben Unternehmen Sicherheitsbedenken im Hinblick auf die Speicherung von Daten in der Cloud und schließlich ist die Cloud-Speicherung stark vom Internet abhängig. Sie kann ohne Internetzugang nicht funktionieren.



EonStor GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/File_Shar ing/20190129002?re=/de/products/GSc) bildet eine ausgezeichnete Lösung, um die gemeinsame Cloud-Dateinutzung zu ergänzen und gleichzeitig potenzielle Nachteile zu vermeiden. Kompatibilität gewährleistet GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/File_S haring/20190129002?re=/de/products/GSc) durch den Einsatz üblicher Protokolle wie CIFS/NFS. Zudem speichert die hybride GSc-Serie auch häufig aufgerufene Dateien im Cache (https://www.infortrend.com/UrlCo unter/DE/PR/File_Sharing/20190129003?re=/de/products/EonCloud) zwischen, damit Nutzer auf diese Dateien so schnell zugreifen können wie auf lokale Daten. Um Sicherheit- (https://www.infortrend.com/UrlC ounter/DE/PR/File_Sharing/20190129003?re=/de/products/EonCloud)Bedenk en auszuräumen, überträgt GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/ DE/PR/File_Sharing/20190129002?re=/de/products/GSc) die Daten SSL-verschlüsselt in die Cloud und sichert sie dort mit einer AES-Datenverschlüsselung ab. Am wichtigsten ist jedoch, dass GSc (htt ps://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/File_Sharing/20190129002?re= /de/products/GSc) den Nutzern die Möglichkeit bietet, zwischengespeicherte Cloud-Daten im Cache aufzurufen, selbst wenn die Internetverbindung unterbrochen ist.



Das ist aber noch nicht alles. GSc (https://www.infortrend.com/Ur lCounter/DE/PR/File_Sharing/20190129002?re=/de/products/GSc)verfügt über die Fähigkeit zur Anpassung von Speicherungsrichtlinien (https:/ /www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/File_Sharing/20190129003?re=/de/ products/EonCloud), damit Nutzer die Daten transparent zwischen mehreren Cloud-Diensten und über Vor-Ort-Speicherung bewegen können. "Mit GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/File_Sharing/20 190129002?re=/de/products/GSc) ist gemeinsame Cloud-Dateinutzung so einfach wie noch nie. Unternehmen können von den gesamten Vorteilen der Cloud-Speicherung profitieren, während sie gleichzeitig die potenziellen Schwachstellen vermeiden", sagte Thomas Kao, Leitender Direktor für Produktplanung.



