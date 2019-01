München (ots) -



Der Legende nach sollen vor der Küstenstadt Bristol Cove Meerjungfrauen hausen. Und dass diese Sage nur allzu wahr ist, müssen die Bewohner des Städtchens bald feststellen. Als während einer Jagd ihre Schwester von Fischern gefangen genommen wird, sieht sich die Meerjungfrau Ryn (Eline Powell) gezwungen, an Land zu gehen, um ihre Schwester zu finden. Doch anders als die Legende besagt, sind die Meerjungfrauen keine freundlichen Fischwesen. Denn seit die Menschen vor langer Zeit einen Völkermord an ihnen begangen haben, sinnen sie nach Rache. Die erste Staffel der Fantasyserie "Mysterious Mermaids" ist ab Ende Februar exklusiv bei maxdome verfügbar.



Matt Skoki wird in seiner Wohnung im kalifornischen Modesto ausgeraubt und ermordet, seine Frau kommt mit schweren Verletzungen davon. In Folge dessen werden vier Verdächtige festgenommen. Um den Druck auf die Polizei bei der Suche nach dem Schuldigen zu erhöhen, reisen Matts geschiedene Eltern an. Während der Ermittlungen müssen sie feststellen, dass die Umstände von Matts Tod wesentlich komplizierter waren als anfangs gedacht und ihr Sohn nicht ganz unschuldig ist. Alle drei Staffeln der amerikanischen Krimiserie "American Crime" vom oscarprämierten Drehbuchautor John Ridley ("12 Years a Slave"), sind ab 01. Februar zum Bingen im maxdome Monatspaket verfügbar.



Der Folksänger Jackson Maine (Bradley Cooper) befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Doch ein zunehmender Tinnitus und Alkoholismus drohen seine Karriere ins Wanken zu bringen. Als er seinen Kummer wieder einmal ertränken will, trifft er auf die Kellnerin Ally (Lady Gaga) und erkennt ihr musikalisches Talent sofort. Er lädt sie auf eines seiner Konzerte ein und als er sie spontan auf die Bühne bittet, geht das Video ihres Auftritts im Internet viral. Nach dem Konzert entwickelt sich nicht nur eine stürmische Liebesbeziehung zwischen den beiden, Ally wird auch über Nacht berühmt. Während ihr Stern unaufhaltsam steigt, stellt ihr Ruhm den von Jackson immer mehr in den Schatten und er verfällt zunehmend dem Alkohol. Ganze sieben Mal ist der Film "A Star is Born" bei der diesjährigen Oscarverleihung nominiert. Pünktlich zum Valentinstag ist das Musikdrama von und mit Regisseur Bradley Cooper ab dem 07. Februar im maxdome Store verfügbar.



Weitere Highlights zum Leihen und Kaufen im maxdome Store sind der Actionfilm über den MARVEL Antihelden "Venom" mit Hollywoodstar Tom Hardy und die sechsteilige, deutsche Verfilmung des Krimi-Bestsellers "Das Parfum".



