Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Bewertung der Papiere von Osram mit "Reduce" und einem Kursziel von 34,50 Euro wieder aufgenommen. Analyst Peter Olofsen sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie deutliche Risiken für den Ausblick für 2019. Auch die mittelfristigen Ziele des Beleuchtungskonzerns könnten sich als zu optimistisch erweisen./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-01-29/12:09

ISIN: DE000LED4000