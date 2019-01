Des Moines (www.anleihencheck.de) - Damien Buchet, CIO und Fondsmanager bei Finisterre Capital, einer Boutique von Principal Global Investors, blickt in den Markt für Schwellenländer-Anleihen.In den massiven Dezember-Abverkäufen an den Kapitalmärkten hätten Schwellenländer-Anleihen eher den Rang eines Nebenschauplatzes eingenommen und doch mit einer positiven Performance gepunktet. Das sei vor allem auf den Renditerückgang für US-Staatsanleihen sowie die mäßige Entwicklung des US-Dollar zurückzuführen, so Damien Buchet, CIO und Portfoliomanager der Finisterre Total Return Strategy. ...

