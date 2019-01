Berlin (ots) -



Der Liberale Mittelstand e.V. unterstützt die am vergangenen Wochenende in Berlin gewählte Europaliste der Freien Demokraten. Die Spitzenkandidatin des Liberalen Mittelstands in Baden Württemberg, Nicole Büttner-Thiel, kandidiert dort auf Listenplatz 10. Die junge Firmengründerin kann sich damit berechtigte Hoffnung auf einen Einzug ins Europäische Parlament machen.



"Der Liberale Mittelstand schickt eine exzellente und politikerfahrene junge Wirtschaftsliberale ins Rennen um die Europamandate. Unser Versprechen an alle Freiberufler, Gründer, Handwerker, Landwirte und leitende Angestellte lautet auch für Europa, dass wir mehr Mittelstandskompetenz in die Parlamente bringen wollen", erklärt der Bundesvorsitzende Thomas L. Kemmerich zum Ausgang der Nominierungswahlen auf dem Europaparteitag 2019 der FDP.



Der Bundestagsabgeordnete Thomas L. Kemmerich, zugleich Spitzenkandidat der FDP bei den Landtagswahlen 2019 im Freistaat Thüringen, hatte überdies mit Robert-Martin Montag den Chefprogrammatiker der FDP Thüringen für den aussichtsreichen Listenplatz 7 vorgeschlagen. Montag setzte sich in einer Kampfkandidatur erfolgreich und überzeugend durch.



Die Mittelstandskompetenz auf der FDP-Europaliste komplettiert der Generalsekretär des Liberalen Mittelstands, Thomas Philipp Reiter, auf dem symbolischen Listenplatz 25. Er wird vor allem den Thüringer FDP-Landesverband darin unterstützen, gleichzeitig einen Europa- und einen Landtagswahlkampf zu bestehen. Die Europawahl wird am 26. Mai und die Thüringer Landtagswahl am 27. Oktober 2019 stattfinden.



