Während im letzten Monat des Jahres 2018 die Anlegerinnen und Anleger mit Hiobsbotschaften nahezu überschüttet wurden, kehrten die Marktteilnehmer im Januar 2019 mit einem Neustart und einer differenzierten Betrachtungsweise an das Börsenparkett zurück. Positive Wertentwicklungen beflügeln den Jahresauftakt.



Die Fonds der ÖKOWORLD haben seit dem 1. Januar 2019 folgende Wertentwicklung erwirtschaftet (Stand 21. Januar 2019, inklusive sämtlicher Kosten):



ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (Anteilsklasse C) 6,72% ÖKOWORLD GROWING MARKETS (Anteilsklasse C) 5,73% ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL ELTERNFONDS 6,64% ÖKOWORLD KLIMA 9,65% ÖKOWORLD WATER FOR LIFE 9,14%



Angesichts der Marktbedingungen - inklusive des Damoklesschwertes Brexit - bleibt das Fondsmanagement der ÖKOWORLD für den weiteren Jahresverlauf realistisch und bodenständig. Wichtigster Faktor ist ein aktiver Stockpicking-Ansatz, eng verbunden mit der hauseigenen Fundamentalanalyse. Diese legt den Schwerpunkt auf die Identifizierung der Umsatz- und Ergebnistreiber der ausgewählten Unternehmen.



Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflage eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.



