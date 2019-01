Bonn (ots) - Der Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix berichtet am heutigen Dienstag ab 14.00 Uhr bis voraussichtlich 21.00 Uhr live aus dem britischen Unterhaus. Auf der Tagesordnung steht die Debatte und Abstimmung über Theresa Mays "Plan B" für den Brexit sowie Abstimmungen über diverse Zusatzanträge. Die Live-Strecke "phoenix vor ort" wird lediglich durch die Sendung "phoenix der tag" von 17.30 bis 18.00 Uhr unterbrochen.



"Theresa Mays Plan B - Machtkampf im Unterhaus" lautet auch das Thema der "phoenix runde". Moderator Alexander Kähler diskutiert über die Ergebnisse der heutigen Debatten und Abstimmungen im Unterhaus mit Dr. Illja Nothnagel, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dem Politikwissenschaftler Prof. Peter Anthony Gless, University of Buckingham, dem Journalisten Tony Paterson, The Independent, und der Journalistin Dorothea Siems, Die Welt. Die Sendung zeigt phoenix um 22.15 Uhr live.



