Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Kurseinbruch um rund 45 Prozent seit 2018 preise ein negatives Szenario bei der 5G-Auktion ein, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings eröffneten der neue Standard und die zugehörige Infrastruktur auch Potenzial für Umsatz und Kosteneinsparungen, so dass die Verluste nicht gerechtfertigt erschienen./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 08:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 08:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-01-29/12:28

ISIN: DE0005545503