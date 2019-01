Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster habe starke Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und einen positiv überraschenden Ausblick gegeben, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem die Aussichten für den Bereich Bioprocess Solutions mit Lösungen für die biopharmazeutische Industrie seien imposant. Reinberg hält die Papiere aber für recht üppig bewertet./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-01-29/12:34

ISIN: DE0007165631