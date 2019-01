Berlin (ots) - Die Zahl der Apotheken ist 2018 das zehnte Jahr in Folge gesunken - auf weniger als 19.500. Dies berichtet das Branchenportal APOTHEKE ADHOC. Laut Hochrechnung sind rund 300 Betriebe verschwunden; damit sinkt die Zahl auf den tiefsten Stand seit mehr als 30 Jahren. Seit dem Allzeithoch im Jahr 2008 sind knapp 2200 Apotheken verschwunden, ein Verlust von 10 Prozent.



Der Rückgang lag 2018 bei 1,7 Prozent. Die meisten Schließungen gab es in Rheinland-Pfalz (-2,9 Prozent), Berlin und Westfalen-Lippe (je -2,5 Prozent) sowie Baden-Württemberg (-2,2 Prozent). Stabil war die Entwicklung in Bremen und Hamburg sowie in den neuen Bundesländern.



Betrachtet man die vergangenen zehn Jahre, gibt es ein klares Ost/West-Gefälle: Während die Zahl der Apotheken in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weitgehend stabil geblieben ist, gibt es erhebliche Rückgänge in Westfalen-Lippe (-13,8 Prozent), Rheinland-Pfalz (-13,3), dem Saarland (-13,2), Nordrhein (-12,5), Schleswig-Holstein (-12) und Baden-Württemberg (-11,7). Niedersachsen und Hessen bilden das durchschnittliche Niveau ab; Bayern steht mit -9 Prozent etwas besser da.



Auch in den Stadtstaaten sind die Schließungen deutlich zu spüren: In Berlin ist die Zahl der Apotheken seit 2008 um 11,2 Prozent zurückgegangen, in Hamburg sogar um 12,9 Prozent. Schlusslicht bildet Bremen mit minus 16,2 Prozent.



Noch dramatischer ist die Entwicklung bei den selbstständigen Apothekern: 2018 sank deren Zahl erstmals unter die Marke von 15.000. Damit hat seit 2008 mehr als jeder fünfte Inhaber aufgegeben.



Den vollständigen Beitrag finden Sie unter: http://ots.de/4sLzec



APOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unter http://www.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.



OTS: APOTHEKE ADHOC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68717 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68717.rss2



Pressekontakt: APOTHEKE ADHOC WeWork Sony Center Kemperplatz 1 Building A 10785 Berlin



Telefon: +49 - 30 - 80 20 80 560 Fax: +49 - 30 - 80 20 80 569 E-Mail: info@apotheke-adhoc.de