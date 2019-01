Berlin/ Bonn/ München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Hohe Auszeichnung für José Carreras und die José Carreras Leukämie-Stiftung: Die Deutsche Universitätsstiftung (DUS) und der Stifterverband zeichnen die José Carreras Leukämie-Stiftung für ihre nachhaltige Förderung der Erforschung von Leukämie und anderer Blut- und Knochenmarkserkrankungen als "Wissenschaftsstiftung des Jahres" aus. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird im Rahmen der 11. "Gala der Deutschen Wissenschaft" am 8. April 2019 in Berlin dem Stiftungsgründer José Carreras persönlich überreicht.



"José Carreras hat aus eigener Betroffenheit ein Engagement entwickelt, das das Leben vieler Leukämiekranker verbessern und retten kann. Seine Stiftung ist ein großzügiger und uneigennütziger Förderer der Leukämie-Forschung. Ihr Einsatz ist zupackend und vorbildlich: Sie trägt maßgeblich dazu bei, dass neue Wege in Diagnostik und Therapie beschritten werden. Für den Startenor und die Stiftung ist der Kampf gegen den Blutkrebs zur Lebensaufgabe geworden. Das Ziel, das viele andere motiviert und inspiriert, lautet: Leukämie muss heilbar sein - immer und für jeden'", heißt es in der Auszeichnungsbegründung von DUS und Stifterverband. Mit ihrem Engagement habe die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung exemplarisch Maßstäbe in der Wissenschaftsförderung gesetzt, an denen sich andere Stiftungen, Stifterinnen und Stifter orientieren können.



Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Diese hohe Auszeichnung ehrt uns sehr und ist zugleich Verpflichtung und Ansporn für uns alle, das Ziel unseres Stifters José Carreras mit vollem Engagement weiterzuverfolgen. Dank der Großzügigkeit unserer Spenderinnen und Spender konnten wir seit Gründung der Stiftung im Jahr 1995 bereits mehr als 1.200 Forschungs-, Struktur- und Sozialprojekte mit insgesamt über 220 Millionen Euro fördern. Dem Fortschritt in der Wissenschaft ist es zu verdanken, dass heute immer mehr Menschenleben gerettet werden können und Leid gelindert wird. Diesen Weg werden wir weiter konsequent gehen, um auch künftig innovativen Forschungsansätzen in der Krebsforschung bestmögliche Rahmenbedingungen zu geben."



Die Auszeichnung "Wissenschaftsstiftung des Jahres" wird zum sechsten Mal vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (2018), die Gerda Henkel-Stiftung (2017), die Care-for-Rare Foundation (2016), die Carl-Zeiss-Stiftung (2015) und die "Stiftung zur Förderung der universitären Psychoanalyse" (2014).



Mit der Auszeichnung "Wissenschaftsstiftung des Jahres" wollen die DUS und der Stifterverband die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema Wissenschaftsstiftungen lenken. Die öffentliche Würdigung und Hervorhebung einer Wissenschaftsstiftung soll als "Best Practice"-Beispiel dienen, motivierend auf potentielle Stifter, Förderer, Zustifter, Erblasser und Sponsoren wirken und zur Nachahmung und Gründung von Stiftungen anregen.



José Carreras Leukämie-Stiftung



1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammelt und mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Talenten im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Im Dezember 2019 wird die José Carreras Leukämie-Stiftung bereits zum 25. Mal zur alljährlichen José Carreras TV Spenden-Gala einladen.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de und www.josecarrerasgala.de.



Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de



Spenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen)



Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. Commerzbank AG München IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 BIC: DRESDEFF700



OTS: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42657 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42657.rss2



Pressekontakt: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung Dr. Gabriele Kröner Geschäftsführender Vorstand Elisabethstraße 23 | 80796 München Tel: 089 / 27 29 04 -0 E-Mail: presse@carreras-stiftung.de