Nach Sanktionen der USA gegen den staatlichen Ölkonzern Venezuelas steigen die Ölpreise moderat an. Zumindest in der ersten Tageshälfte wird die Teuerung bei den Heizölpreisen noch nicht zu spüren sein, da die Notierungen an ICE und NYMEX gestern Abend stark nachgaben und auch heute Morgen noch unter dem Vortagsniveau liegen. Verbraucher profitieren von Preisabschlägen von durchschnittlich 0,4 Cent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...