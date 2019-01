Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Henkel von 90 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Dax-Konzern stecke in seiner Übergangsphase fest, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Düsseldorfer sähen sich strukturellen Herausforderungen im Konsumgüter-Geschäft und Risiken einer schnellen Abschwächung im Klebstoff-Geschäft gegenüber. Die Investitionen seien zwar eine willkommene erste Maßnahme, aber zunächst dürfte es schwierig bleiben für Henkel, schrieb der Experte und kürzte seine Gewinnschätzungen bis 2020./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 08:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006048432