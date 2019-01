Die Nationale Anti Doping Agentur arbeitet zukünftig bei der Nachforschung und Ermittlung dopingrelevanter Sachverhalte mit dem Unternehmen Sportradar zusammen. Das teilte die NADA am Dienstag mit. Sportradar hat sich in der Vergangenheit darauf spezialisiert, den weltweiten Wettmarkt hinsichtlich möglicher Manipulationen im Sport zu überwachen. Bei der Zusammenarbeit mit der NADA sollen investigative Maßnahmen von Sportradar vor allem in den Bereichen Netzwerk-Recherche und Fallanalysen helfen./tas/DP/fba

